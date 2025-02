Juventus, i convocati di Motta per il PSV

Il tecnico della Juventus Thiago Motta ha diramato l’elenco dei convocati per la sfida di domani sera contro il PSV, ritorno del play off di Champions League che deciderà quale delle due squadre potrà accedere agli ottavi di finale della competizione. Regolarmente in gruppo, dopo gli allenamenti personalizzati degli ultimi giorni, Andrea Cambiaso mentre resta ancora fuori Douglas Luiz. Di seguito l’elenco completo.

Portieri: Perin, Pinsoglio, Di Gregorio

Difensori: Gatti, Kelly, Renato Veiga, Cambiaso, Savona, Rouhi

Centrocampisti: Locatelli, Koopmeiners, McKennie, Thuram

Attaccanti: Conceiçao, Vlahovic, Yildiz, Gonzalez, Kolo Muani, Weah, Mbangula

Foto: Instagram Juventus