Juventus, i convocati di Allegri per l’Udinese: c’è Pogba

La Juventus ha diramato la lista dei convocati per la prima partita di campionato contro l’Udinese. C’era attesa intorno al nome di Paul Pogba e alla fine il centrocampista francese è stato convocato. Torna in gruppo per la prima volta dall’infortunio accusato sul finale della scorsa stagione. Confermata l’assenza di Moise Kean così come torna in gruppo Nicolò Fagioli.