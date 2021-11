Juventus, i convocati di Allegri per lo Zenit: torna Chiesa

L’allenatore della Juventus Massimiliano Allegri ha diramato la lista dei convocati in vista del match di Champions League di stasera contro lo Zenit. Torna disponibile Federico Chiesa dopo l’assenza in campionato contro il Verona. Sono invece out De Sciglio, Kean e Ramsey. Ecco l’elenco completo: