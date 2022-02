Juventus, i convocati di Allegri per l’Empoli. Otto assenze, convocati tre dell’Under 23

Otto assenti nella Juventus che affronterà domani l’Empoli. Massimiliano Allegri ha diramato la lista dei convocati, ben otto le assenze, Rugani, Chiellini, Alex Sandro, McKennie, Bernardeschi, Dybala, Kaio Jorge e Chiesa non saranno della sfida.

Allegri ha dovuto pescare nell’Under 23 per rimpolpare centrocampo e attacco. Akè e Soulè sono le opzioni per l’attacco, mentre Miretti è l’aggiunta per il centrocampo.

Questo l’elenco completo:

Portieri: Szczesny, Pinsoglio, Perin.

Difensori: De Sciglio, De Ligt, Danilo, Cuadrado, Pellegrini, Bonucci.

Centrocampisti: Arthur, Rabiot, Locatelli, Zakaria, Miretti.

Attaccanti: Vlahovic, Morata, Kean, Akè, Soule.