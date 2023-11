Juventus, i convocati di Allegri per la Fiorentina

Alla vigilia della sfida contro la Fiorentina, il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri ha diramato la lista dei convocati. Out gli infortunati Weah, Danilo, Alex Sandro e De Sciglio, più Pogba e Fagioli squalificati per le note vicende legate al doping, per il primo, e alle scommesse, per il secondo. Di seguito la lista completa.

Portieri: Szczesny, Pinsoglio, Perin.

Difensori: Bremer, Gatti, Huijsen, Rugani, Cambiaso.

Centrocampisti: Locatelli, Kostic, McKennie, Miretti, Rabiot, Nicolussi Caviglia, Nonge.

Attaccanti: Chiesa, Vlahovic, Milik, Yildiz, Iling Junior, Kean.

Foto: Instagram Allegri