Juventus, i convocati di Allegri per il Trofeo Berlusconi

Massimiliano Allegri ha diramato la lista dei convocati in vista dell’amichevole di questa sera con la Juventus che giocherà contro il Monza per il Trofeo Berlusconi. Assente Cristiano Ronaldo così come Morata e Bentancur che ieri sono tornati per la prima volta alla Continassa dopo le vacanze. Prima convocazione stagionale per Szczesny, De Ligt, Rabiot, Ramsey e Kulusevski.

I convocati:

Portieri: Wojciech Szczesny, Mattia Perin, Carlo Pinsoglio

Difensori: Mattia De Sciglio, Matthijs de Ligt, Luca Pellegrini, Daniele Rugani, Merih Demiral, Radu Dragusin, Koni De Winter, Albian Hajdari

Centrocampisti: Aaron Ramsey, Adrien Rabiot, Nicolò Fagioli, Filippo Ranocchia, Fabio Miretti, Daouda Peeters, Dejan Kulusevski

Attaccanti: Marley Akè, Felix Correia, Matias Soulè, Andrea Brighenti, Alejandro Marques

FOTO: Twitter Juve