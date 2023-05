Juventus, i convocati di Allegri per il Siviglia

La Juventus ha reso nota la lista dei convocati di Massimiliano Allegri per la sfida di domani contro il Siviglia, gara valida per il ritorno delle semifinali di Europa League. Assenti gli infortunati Pogba, Bonucci e De Sciglio, oltre a Soulè convocato per il Mondiale Under 20. Di seguito l’elenco completo.

Portieri – Szczesny, Pinsoglio, Perin.

Difensori – Bremer, Danilo, Alex Sandro, Gatti, Rugani, Barbieri.

Centrocampisti – Locatelli, Cuadrado, Kostic, Miretti, Rabiot, Paredes, Fagioli.

Attaccanti – Chiesa, Vlahovic, Milik, Kean, Di Maria, Iling-Junior.

Foto: Twitter Juve