Juventus, i convocati di Allegri per il Monza: ci sono Pogba e Vlahovic

La Juventus ha diffuso la lista dei calciatori convocati dal tecnico Massimiliano Allegri in vista della partita valida per la 20ᵃ giornata di Serie A. I bianconeri affronteranno all’Allianz Stadium il Monza di Raffaele Palladino oggi alle 15:00. Di seguito i calciatori scelti dall’allenatore:

Portieri: Szczesny, Pinsoglio, Perin.

Difensori: De Sciglio, Bremer, Danilo, Alex Sandro, Gatti, Rugani.

Centrocampisti: Locatelli, Pogba, Kostic, Miretti, Rabiot, Paredes, Fagioli.

Attaccanti: Vlahovic, Milik, Kean, Di Maria, Soulé, Iling-Junior.

Allegri ritrova Pogba e Vlahovic (come aveva annunciato in conferenza stampa), ma perde Federico Chiesa. Il centrocampista francese, ex Manchester United, potrà trovare l’esordio stagionale in partite ufficiali.

Foto: Instagram ufficiale Allegri