Juventus, i calciatori hanno chiesto un incontro a Elkann

La penalizzazione di ben 15 punti in classifica e la confusione creata in dirigenza (con i diversi addii) ha portato i calciatori della Juventus a chiedere un incontro alla proprietà, a John Elkann in persona. Lo afferma il Corriere della Sera, secondo cui l’Amministratore Delegato di Exor, nonché azionista di maggioranza del club, potrebbe essere essere presto consultato dai calciatori per ricevere rassicurazioni e certezze, oltre che per conoscere i piani del club.

Foto: Twitter Juventus