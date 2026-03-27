Juventus, Holm torna ad allenarsi in gruppo

27/03/2026 | 15:45:13

Buone notizie in casa Juventus dall’allenamento odierno diretto dal tecnico Luciano Spalletti. Alla Continassa si è rivisto anche l’ex Bologna Emil Holm, reduce dalla lesione al soleo destro rimediata nella sfida contro l’Inter dello scorso 14 febbraio. Il giocatore ha svolto lavoro parzialmente in gruppo, segnale importante verso il pieno recupero. I progressi fanno ben sperare lo staff medico e tecnico bianconero.

Foto: sito Juve