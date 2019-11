Juventus, Higuain:” Prova di maturità in un campo difficilissimo”

Dopo il successo per 3 a 1 contro l’Atalanta, Gonzalo Higuain ha parlato cosi hai microfoni di Sky Sport: “Sapevamo che la partita era complicatissima. L’Atalanta va alla grande, aveva fatto tantissimi gol in campionato. Questa è una prova di maturità in un campo difficilissimo. Sono tre punti importanti”. Sulla prestazione della squadra:”Sono contento della prestazione della squadra. Abbiamo fatto una prova della madonna difensiva, anche chi era fuori spingeva. E’ una grande prova di maturità”.

Foto: Profilo Twitter Juventus