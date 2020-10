La Juve frena ancora, non basta Kulusevski: finisce 1-1, bene il Verona

Partita sofferta per la Juventus, che ha affrontato un Hellas Verona che si presenta a Torino con il coltello fra i denti. Dopo un primo tempo combattuto, in cui i bianconeri colpiscono una traversa con Cuadrado, sono i gialloblù a passare in vantaggio nella ripresa.

Favilli, infatti, fa tutto in sette minuti: il centravanti entra e fa gol alla prima occasione, ma subito dopo esce per infortunio.

Provvidenziale per la Juventus l’ingresso di Kulusevski, che scuote la Vecchia Signora e al 77′ ubriaca di finte Zaccagni e trafigge Silvestri. Lo svedese è uno dei più attivi degli uomini di Pirlo anche nel corso del forcing finale, insieme a un ottimo Dybala, ma è proprio l’estremo difensore scaligere a negare più volte il sorpasso ai campioni d’Italia. Allo Stadium finisce 1-1, stesso risultato maturato una settimana fa in trasferta sul campo del Crotone. Ancora una frenata per gli uomini di Pirlo.

Foto: Twitter Juve