Juventus-Genoa, le ultimissime sulle probabili formazioni

Domani sera, nel turno infrasettimanale, la Juventus ospiterà il Genoa. Sarri, dopo il pareggio di Lecce, rispolvera Ronaldo e si schiererà con il 4-3-1-2: Buffon in porta, Cuadrado, Bonucci, Demiral e Alex Sandro nella linea difensiva; Bentancur in cabina di regia con Khedira e Matuidi ai lati dell’uruguaiano con Bernardeschi alle spalle di Dybala e CR7. Dall’altra parte, forte del successo ritrovato contro il Brescia, l’emergente, ma non sprovveduto, Thiago Motta dovrebbe rispondere con il 4-2-3-1 con Radu tra i pali, Biraschi, Romero, Zapata e Ankersen nel pacchetto arretrato; Schone e Radovanovic in mediana con, Pandev, Agudelo e Kouamé a supporto dell’unica punta Pinamonti.

Juventus (4-3-1-2): Buffon; Cuadrado, Bonucci, Demiral, Alex Sandro; Khedira, Bentancur, Matuidi; Bernardeschi; Dybala, Ronaldo. All: Sarri.

Genoa (4-2-3-1): Radu; Biraschi, Romero, Zapata, Ankersen; Schone, Radovanovic; Pandev, Agudelo, Kouamé; Pinamonti. All: Thiago Motta.

Foto: Juventus Twitter