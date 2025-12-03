Juventus, Gatti in stampelle al J Medical: atteso l’esito degli esami

03/12/2025 | 11:22:36

Il difensore della Juventus, Federico Gatti, che si è fermato ieri per un problema al ginocchio durante la partita di Coppa Italia contro l’Udinese, è arrivato al J Medical in stampelle per sottoporsi a esami strumentali che stabiliranno l’entità dell’infortunio. L’utilizzo delle stampelle lascia pensare a uno stop prolungato, ma sarà necessario attendere l’esito degli esami per avere maggiori informazioni.

Foto: Sportitalia