Juventus, Francisco Conceicao al JMedical per le visite. Poi la firma e l’ufficialità

La Juve è inarrestabile sul mercato. Dopo l’ufficialità, nella giornata di ieri, di Nico Gonzalez, oggi è il giorno di Francisco Conceicao. L’ex giocatore del Porto è arrivato nella notte a Torino e in prima mattinata si è recato al J Medical per sostenere le visite mediche di rito. Poi firma sul contratto che lo legherà al club bianconero per questa stagione.

Foto: sportitalia