Juventus, la formazione ufficiale e le assenze a Villar Perosa

Manca poco alla consueta amichevole tra Juventus A e Juventus B di fine estate a Villar Perosa. I bianconeri hanno già annunciato l’assenza di Cristiano Ronaldo per via di un affaticamento muscolare, ma il portoghese non è l’unico a non farsi vedere oggi. Fuori dalla lista gara è infatti anche Matthijs De Ligt, il quale è alle prese con una vescica al piede. Sta affrontando invece i postumi di un attacco influenzale Maurizio Sarri, rimasto sul pullman più a lungo degli altri, la cui presenza a bordo campo per la partita non è certa.Ufficiali intanto le formazioni:

Juventus A (4-3-3): Buffon; Danilo, Bonucci, Demiral, Alex Sandro; Khedira, Pjanic, Matuidi; Dybala, Higuain, Douglas Costa. All. Sarri

Juventus B: Siano; Bandeira, Anzolin, Ahamada, Spina, Riccio, Francofonte, Tongya, Sene, Moreno, Stoppa. All. Zauli

Foto: twitter Juventus