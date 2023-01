Juventus, fissata per il 27 marzo l’udienza preliminare per l’inchiesta Prisma

Arrivano nuovi dettagli sull’inchiesta Prisma che ha provocato il terremoto in casa Juventus, portando le dimissioni dell’ormai ex presidente Andrea Agnelli e del CdA bianconero, tra cui Pavel Nedved. Stando quanto riportato dall’Ansa, l’udienza preliminare è stata fissata per il prossimo 27 marzo, di fronte al giudice Marco Picco.

Foto: Twitter Juventus