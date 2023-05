Juventus, fissata per il 15 giugno la prima udienza per la manovra stipendi

Nel giorno in cui la Juventus si è vista infliggere 10 punti di penalizzazione dalla Corte d’Appello Federale per il caso plusvalenze, emergono nuovi dettagli anche in merito all’altro filone, quello legato alla manovra stipendi. La prima udienza del club bianconero davanti al tribunale federale infatti è stata fissata per il prossimo 15 giugno.

Foto: Twitter Juventus