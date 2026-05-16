Juventus-Fiorentina, le probabili formazioni
16/05/2026 | 21:48:09
Domani alle 12 sfida sentita e gara Champions tra Juve e Fiorentina allo Stadium.
In casa Juventus, confermata la formazione che ha vinto a Lecce, con Vlahovic che dovrebbe partire ancora titolare. Thuram, Kalulu e Kelly hanno svolto lavoro differenziato, ma saranno a disposizione. Il centrocampista dovrebbe partire dalla panchina, i due difensori dal 1′. Koopemeiners ancora titolare in mezzo al campo.
In casa Fiorentina, un solo cambio rispetto alla sfida con il Genoa: davanti dovrebbe tornare Piccolial posto del giovane Braschi. Parisi e Solomon ai lati dell’attaccante italiano, in mediana gli ex Fagioli e Mandragora.
Queste le probabili formazioni:
JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly; McKennie, Locatelli, Koopmeiners, Cambiaso; Conceicao, Yildiz; Vlahovic. All. Spalletti
FIORENTINA (4-3-3): De Gea; Dodò, Pongracic, Ranieri, Gosens; Ndour, Fagioli, Mandragora; Parisi, Piccoli, Solomon. All. Vanoli
Foto: X Juventus