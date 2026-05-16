Juventus-Fiorentina, le probabili formazioni

16/05/2026 | 21:48:09

Domani alle 12 sfida sentita e gara Champions tra Juve e Fiorentina allo Stadium.

In casa Juventus, confermata la formazione che ha vinto a Lecce, con Vlahovic che dovrebbe partire ancora titolare. Thuram, Kalulu e Kelly hanno svolto lavoro differenziato, ma saranno a disposizione. Il centrocampista dovrebbe partire dalla panchina, i due difensori dal 1′. Koopemeiners ancora titolare in mezzo al campo.

In casa Fiorentina, un solo cambio rispetto alla sfida con il Genoa: davanti dovrebbe tornare Piccolial posto del giovane Braschi. Parisi e Solomon ai lati dell’attaccante italiano, in mediana gli ex Fagioli e Mandragora.

Queste le probabili formazioni:

JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly; McKennie, Locatelli, Koopmeiners, Cambiaso; Conceicao, Yildiz; Vlahovic. All. Spalletti

FIORENTINA (4-3-3): De Gea; Dodò, Pongracic, Ranieri, Gosens; Ndour, Fagioli, Mandragora; Parisi, Piccoli, Solomon. All. Vanoli

Foto: X Juventus