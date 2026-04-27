Juventus, finale con il brivido: il calendario per la corsa Champions

27/04/2026 | 11:13:37

Dopo lo 0-0 contro il Milan, la Juventus è uscita soddisfatta a metà da San Siro. Spalletti mantiene distanza da Como e Roma ma perde due punti, ora Fabregas e Gasperini sono a tre punti dal quarto posto. E il calendario dei bianconeri promette scintille in particolare nelle ultime due giornate, quando prima ospiterà la Fiorentina allo Stadium, che sarà verosimilmente salva e senza altro da chiedere al campionato, all’ultima ci sarà invece il derby contro il Torino, che da salvo e spensierato ha già fermato l’Inter. Prima delle due gare più toste, Spalletti troverà il Verona in casa e il Lecce al Via del Mare che lotterà per la salvezza.

foto x juve