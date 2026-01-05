Juventus, fari sempre più accesi su Guido Rodriguez

05/01/2026 | 09:00:24

La Juventus ha intenzione di procedere per Guido Rodriguez, centrocampista argentino classe 1994 in uscita dal West Ham, campione del mondo con la sua Nazionale nel 2022. Dopo l’indiscrezione della Gazzetta dello Sport di circa una settimana fa, secondo quando raccontato da Gianluigi Longari il club bianconero nelle ultime ore ha mantenuto caldi i rapporti con l’agente di Rodriguez. E ha trovato la totale disponibilità per un’operazione che può entrare nel vivo.

Foto: instagram West Ham