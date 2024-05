Serata storta per la Juventus che si trova sotto 3-0 al Dall’Ara contro il Bologna. Ma per Nicolò Fagioli sarà comunque una gran liberazione. Montero ha deciso di dare spazio al centrocampista: fuori Rabiot, dentro Fagioli. Un respiro, il bacio di Pinsoglio e la corsa sul prato. Per il ragazzo si tratta della settima presenza in questa stagione di Serie A.

Foto: Twitter Serie A