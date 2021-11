Juventus, escluse lesioni per Dybala. Il comunicato

La Juventus ha aggiornato sulle condizioni di Dybala dopo l’infortunio che gli ha impedito di scendere in campo contro il Brasile: “Gli accertamenti diagnostici a cui è stato sottoposto questa mattina Paulo Dybala presso il J|Medical hanno escluso lesioni muscolari e confermato l’affaticamento al muscolo tibiale posteriore diagnosticato in nazionale, attualmente in via di risoluzione. Le sue condizioni verranno monitorate quotidianamente”.

