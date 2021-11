Juventus, esami strumentali per Danilo. Dybala si allena in gruppo

In vista della gara di Champions League contro il Chelsea, c’è una buona notizia per l’allenatore della Juventus Massimiliano Allegri. Nella giornata di oggi Paulo Dybala si è allenato in gruppo, dopo essere stato assente nella partita di sabato contro la Lazio e sembra dunque aver smaltito il problema al polpaccio. In mattinata, Danilo ha svolto gli esami al J Medical: il brasiliano, uscito per un infortunio nella sfida contro i biancocelesti, attende gli esiti degli esami per capire l’entità dell’infortunio.

Foto: Twitter Juventus