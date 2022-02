Vlahovic festeggia: “Lavoriamo per la vittoria. Lo spirito di squadra ci porterà lontano”

Nella giornata di ieri la Juventus ha centrato tre punti importantissimi superando un ostico Empoli in terra toscana per 2-3, un risultato che le ha permesso di rosicchiare due punti a Inter e Milan, fermate sul pari rispettivamente contro Genoa e Udinese. Un successo che tiene viva una piccola speranza scudetto, possibile grazie anche ad un Dusan Vlahovic particolarmente in forma: la stella bianconera ha infatti realizzato una doppietta con la quale ha piegato la resistenza degli uomini di Aurelio Andreazzoli, dimostrando ancora una volta di poter essere la punta in grado di tenere vivi i sogni di grandezza bianconeri.

Sui propri canali social, l’attaccante ha festeggiato oggi il successo con il seguente messaggio: “La vittoria che volevamo e per cui lavoriamo ogni giorno, +3 punti importanti per la classifica ma soprattutto quello spirito di squadra che ci porterà lontano. Siamo la Juve e l’unica cosa che conta è vincere, lo sappiamo bene e dobbiamo continuare così”.

Foto: Twitter Juventus