Juventus-Empoli, le formazioni ufficiali

Alle ore 12:30 Juventus ed Empoli scenderanno in campo per scontrarsi in questo 23° turno di Serie A. Si tratta di una gara molto importante per entrambi le compagini. I bianconeri, infatti, hanno bisogno di vincere per il morale, ma anche e soprattutto per continuare la corsa alle coppe europee, mentre il club toscano deve assolutamente allontanarsi dalla zona retrocessione. Ecco le formazioni ufficiali della sfida.

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Savona, Gatti, Veiga, Weah; McKennie, Locatelli; Nico Gonzalez, Koopmeiners, Yildiz; Kolo Muani.

EMPOLI (3-4-2-1): Vasquez; De Sciglio, Ismajli, Marianucci; Gyasi, Henderson, Anjorin, Cacace; Esposito, Fazzini; Colombo.

FOTO: Instagram Juventus