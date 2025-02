Inizia subito in salita la partita per la Juventus. Al 4′ di gioco, infatti, l’Empoli è passato in vantaggio grazie alla rete di Mattia De Sciglio. Il terzino del club toscano, dunque, sigla l’1-0, ma soprattutto punisce la sua ex squadra in una partita delicata e che vale molto in termini di classifica per entrambe le compagini.

FOTO: X Empoli