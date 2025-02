Juventus-Empoli: i convocati di Thiago Motta

Questa sera, alle ore 21:00, andrà in scena il match tra Juventus ed Empoli, valido per i quarti di finale di Coppa Italia. Una gara importante per i bianconeri che, dopo l’eliminazione dalla Champions League, vorranno almeno provare a dare continuità al proprio percorso in ambito nazionale. Qui di seguito i convocati di Thiago Motta in vista della partita.

PORTIERI: Perin, Pinsoglio, Di Gregorio;

DIFENSORI: Alberto Costa, Gatti, Kelly, Cambiaso, Rouhi, Gil Puche;

CENTROCAMPISTI: Locatelli, Koopmeiners, McKennie, Thuram, Pietrelli;

ATTACCANTI: Conceiçao, Vlahovic, Yildiz, Gonzalez, Adzic, Kolo Muani, Weah, Mbangula.

FOTO: Instagram Juventus