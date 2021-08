È appena terminato il primo tempo di Juventus-Empoli, gara valida per la seconda giornata di Serie A. A sorpresa i toscani sono in vantaggio per 1-0 grazie alla rete segnata da Mancuso al minuto 21 dall’interno dell’area di rigore. Partita, finora, tutto sommato equilibrata, con Federico Chiesa che è andato molto vicino a gol del pareggio. Polemiche per un rigore non assegnato a Dybala.

Foto: Twitter Empoli