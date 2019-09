Juventus, emergenza terzini: ora anche Alex Sandro rischia di saltare la Spal

La sfortuna si è accanita contro la Juventus in questo inizio di stagione. Non per quanto riguarda i risultati, ma nell’ambito dell’infermeria. I bianconeri citano tra i lungodegenti i vari Chiellini, Douglas Costa, De Sciglio, Perin e Pjaca, ai quali di recente si è aggiunto anche Cristiano Ronaldo e ora Danilo. Con l’assenza del brasiliano, i campioni d’Italia dovranno adattare a destra Cuadrado e chiedere gli straordinari sull’out opposto ad Alex Sandro. Ma ecco la beffa arrivare dopo il danno: anche l’ex Porto rischia di dare forfait in vista della sfida contro la Spal. Secondo quanto riferito dal Corriere della Sera, infatti, Sandro è stato costretto a partire alla volta del Brasile a causa di un lutto familiare e, pur avendo promesso di tornare in tempo per la gara contro i ferraresi, a questo punto sarebbe da considerare a rischio visto oltretutto che salterà alcuni allenamenti in questa settimana. Non essendo a disposizione neanche Chiellini, che in carriera si è disimpegnato talvolta da laterale in una linea a quattro, Sarri si troverebbe in una situazione piuttosto problematica. Una possibilità sarebbe lo spostamento di Cuadrado a sinistra con Demiral adattato a destra, un’altra – improbabile perché estrema – il sacrificio del polivalente Emre Can fuori ruolo. Oppure addirittura un cambio di modulo e il passaggio a una difesa a tre, magari con Cuadrado e Bernardeschi esterni a tutto campo. Ma è inutile fasciarsi la testa prima di rompersela: Sarri incrocia le dita e aspetta il volo transatlantico che possa riconsegnargli l’unico terzino di ruolo a sua disposizione.

Foto: Zimbio