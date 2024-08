Juventus, ecco il nuovo documentario “Fragile”: la storia di Fagioli dalla squalifica al ritorno in campo

La Juventus ci prende gusto con i documentari e, dopo “Back on track” su Federico Chiesa e il grave infortunio al ginocchio, è in arrivo “Fragile”, dedicato alla storia di Fagioli. Il film sarà prodotto da Juventus Creator Lab e debutterà alla prossima Mostra del Cinema di Venezia. Il documentario ripercorrerà la difficile stagione di Nicolò Fagioli, dalla maxi-squalifica comminata per il noto caso scommesse, passando alle difficoltà iniziali e alla rieducazione, fino al ritorno in campo in un Bologna-Juve di fine stagione e la convocazione in Nazionale per gli Europei. Come spiegato da Marco Castellaneta, media director del club bianconero, “la Juventus continua il suo percorso di innovazione presentando una produzione unica nel suo genere, che ci auspichiamo possa aiutare, attraverso l’esperienza di Nicolò, a comprendere l’importanza del confronto in momenti di difficoltà come quelli da lui affrontati”. Nella nota della Juve, si fa poi luce sull’intento dell’opera. “Quella di Nicolò Fagioli è una storia dal carattere universale, la storia di un ragazzo che realizza il suo sogno, che inciampa e che intraprende un percorso per rialzarsi e diventare un modello di riferimento per tutti coloro che vivono momenti di difficoltà. Le scommesse, la squalifica, la gogna mediatica sono gli aspetti più noti di una storia che merita di essere raccontata in modo più approfondito, senza scivolare in facili sensazionalismi o giudizi superficiali”, si legge. “Dietro ai grandi campioni si celano personalità complesse, articolate, a volte difficili. Al genio sportivo si accompagnano spesso insicurezze inaspettate difficili da accettare e da gestire. Conoscere e ammettere queste fragilità diventa un gesto di maturità e di crescita che può essere di ispirazione per chi vive, o ha vissuto, momenti di difficoltà nella propria vita – conclude la nota -. Il documentario ha l’obiettivo di raccontare questo percorso e scavare nella personalità di un ragazzo la cui fragilità diventa un valore su cui costruire se stesso e la propria carriera”.

Foto: Instagram Juve