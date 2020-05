Juventus, è tornato ad allenarsi Demiral: il turco potrebbe rientrare a giugno

In casa Juventus continuano gli allenamenti individuali. Oggi, sono scesi in campo Bentancur, Bernardeschi, Bonucci, Buffon, Chiellini, Cuadrado, De Sciglio, Dybala, Pinsoglio, Pjanic, Ramsey e Rugani. Ad essi, nel pomeriggio, si è unito Merih Demiral, che prosegue il suo percorso riabilitativo al J|Medical, da oggi ha infatti iniziato anche a lavorare in campo, nell’ottica di un graduale recupero dal suo infortunio. Idealmente, potrebbe rientrare a giugno.

Foto: profilo Instagram personale Merih Demiral