Juventus e Milan pareggiano, Napoli e Roma ne approfittano

06/10/2025 | 10:38:29

Con il big match di ieri sera si è chiusa la sesta giornata di campionato ed è ufficialmente iniziata la sosta. Il pareggio a reti bianche tra Juventus e Milan non accontenta nessuna delle due formazioni: il Milan ora si trova costretto a inseguire Napoli e Roma, mentre la Juventus colleziona il suo quinto pareggio consecutivo tra campionato e coppa. Diverse le occasioni mancate da entrambe le squadre, ma la più clamorosa è stata senza dubbio il rigore fallito da Christian Pulisic al 53′.

Ora entrambe le formazioni avranno modo di prepararsi in vista dei prossimi impegni: la Juventus sarà attesa dalla trasferta contro il Como, dove Tudor spera di interrompere la serie di pareggi, mentre il Milan ospiterà la Fiorentina in una sfida che si preannuncia interessante.

Foto: X Juventus