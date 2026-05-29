Juventus e Liverpool, il ricordo dell’Heysel 41 anni dopo

29/05/2026 | 09:51:37

Doveva essere un mercoledì di festa quel 29 maggio del 1985 in Belgio ed invece si è trasformato in una tragedia. Poco prima del fischio iniziale della finale di Coppa dei Campioni tra Juventus e Liverpool, un pezzo di curva del settore Z crollò togliendo la vita a 39 persone e ferendone più di 600. Il club bianconero e quello inglese attraverso i propri canali ufficiali hanno reso omaggio alle vittime, tanto il cordoglio anche di altre squadre come il Torino. Le parole dei piemontesi: “Ci sono date che il tempo non può sbiadire, momenti in cui la storia si ferma e cede il passo al silenzio. Il 29 maggio è il giorno di uno dei ricordi più dolorosi della storia della Juventus. Quella notte del 1985 a Bruxelles, lo stadio Heysel si trasformò da palcoscenico di una grande festa di sport a scenario di una drammatica tragedia. Una follia senza logica che spezzò la vita di 39 persone innocenti, arrivate in Belgio per seguire la propria passione, e che lasciò un vuoto incolmabile nelle loro famiglie e nel mondo del calcio, che da allora non sarebbe più stato lo stesso. Il trascorrere degli anni non attenua il dolore, né rimargina la ferita. Al contrario, rafforza il convincimento profondo della Juventus di custodire, oggi e per sempre, la memoria condivisa di chi non ha mai fatto ritorno a casa. Una data in cui il Parlamento italiano ha deciso di istituire la Giornata Nazionale della Memoria delle vittime dell’Heysel: un modo in più per riaffermare, ogni giorno e per sempre, il valore del rispetto, affinché ciò che è accaduto non debba ripetersi mai più. Per sempre nei nostri cuori”. Ecco invece il pensiero dei Reds: “Il Liverpool FC ricorda i 39 tifosi di calcio che hanno perso la vita nella tragedia dell’Heysel Stadium 41 anni fa oggi. Il disastro è avvenuto prima della finale di Coppa dei Campioni in Belgio tra Liverpool e Juventus il 29 maggio 1985. Gli eventi avvenuti nel Blocco Z dello stadio quella notte causarono la morte di 39 persone e il ferimento di altre centinaia. Oggi in tutto il club verrà reso omaggio e il nostro pensiero va a tutte le persone colpite dalla tragedia, come sempre. Queste commemorazioni includeranno l’inaugurazione di «Forever Bound», un nuovo memoriale permanente di Heysel situato ad Anfield. Formato da due sciarpe annodate insieme per simboleggiare l’unità, la solidarietà e un legame di memoria condiviso tra Liverpool e Juventus, è inciso con i nomi di ciascuno dei 39 tifosi che hanno perso la vita. Questa mattina i funzionari di entrambi i club osserveranno un periodo di silenzio e deporranno corone di fiori presso il nuovo memoriale. «Oggi, come club, ci riuniamo per onorare la memoria delle 39 persone che hanno perso la vita all’Heysel e ricordare tutte le persone colpite da questa tragedia», ha dichiarato Billy Hogan, CEO del Liverpool FC. «I nostri pensieri, come sempre, vanno alle famiglie e a tutte le persone colpite in questo giorno toccante, che avrà sempre un posto duraturo nella storia del nostro club»”.