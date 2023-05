Juventus e Di Maria ai saluti, storia senza lieto fine

I fischi sormontano gli applausi all’uscita dal campo di Angel Di Maria durante la sfida tra la Juventus e il Milan. L’avventura in bianconero del Fideo sembra destinata ad un triste epilogo a soli dieci mesi dal suo avvio. Le polemiche delle ultime settimane hanno fatto pari con le discutibili ultime prestazioni dell’argentino, evanescente anche contro i rossoneri. Un evidente calo di condizione sia fisica che morale che ha portato al limite la pazienza dei tifosi, che adesso urlano alla rivoluzione totale. Rivoluzione che, con l’ufficialità dell’esclusione dall’Europa che conta, potrebbe effettivamente avvenire. Il contratto di Di Maria, in scadenza il prossimo 30 giugno, non verrà verosimilmente rinnovato. Il suo addio, mai stato troppo in dubbio, potrebbe dare il via ad un esodo che coinvolgerà l’altro argentino Paredes che farà ritorno al PSG. Rimangono gli 8 gol e 7 assist messi a referto da Di Maria e le prodezze che hanno alimentato le speranze della Juventus in Europa League. In una stagione ricca di ostacoli per i bianconeri, tutti si aspettavano qualcosa in più dal campione del Mondo. Certo, non ci si aspettava un finale così triste, con i fischi ad accompagnare l’ultima scena di Angel Di Maria davanti ai tifosi della Juventus.

Foto: Instagram Di Maria