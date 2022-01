Juventus, Dybala ha svolto tutto l’allenamento in gruppo: a disposizione per il Napoli

Come riportato dalla Juventus l’attaccante argentino Paulo Dybala ha svolto l’intero allenamento insieme ai compagni di squadra: buona notizia per Max Allegri che potrà contare anche su di lui per il match contro il Napoli. FOTO: Twitter Juventus