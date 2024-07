Inizia l’avventura a Torino di Douglas Luiz. L’ufficialità del suo passaggio alla Juventus è arrivata ormai diverse settimane fa ma tra Copa America e vacanze, il centrocampista brasiliano non era ancora sbarcato in Italia. Adesso, Douglas Luiz è arrivato all’aeroporto di Torino-Caselle e, presto, sarà a disposizione di Thiago Motta per iniziare la sua avventura in maglia bianconera.

Foto: Instagram Juventus