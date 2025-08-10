La Juve vince e convince in casa del Dortmund: doppietta di un super Cambiaso (2-1)

10/08/2025 | 19:27:47

Nel giorno del saluto di Mats Hummels ai suoi amati tifosi, la Juventus batte il Borussia Dortmund grazie a una doppietta di Andrea Cambiaso. Dopo un avvio aggressivo dei tedeschi è la Vecchia Signora a passare in vantaggio, alla prima vera occasione a tinte bianconere, con l’esterno italiano. Reazione da parte dei gialloneri, in seguito all’uscita del sopracitato difensore (standing ovation): Guirassy accidentalmente sfiora il pari per i suoi. Riprende con buon ritmo nel secondo tempo la squadra di Tudor che non smette di attaccare, a partire dai primi minuti della seconda frazione di gioco.

E questo atteggiamento premia i bianconeri: Cambiaso riceve da Yildiz e scarica il suo sinistro sul secondo palo. Tiro imparabile per Kobel. Brivido nel finale per gli uomini di Madama con Beier, autentica spina nel fianco della difesa: sassata che fissa il punteggio sull’1-2, poi una conclusione pericolosa qualche istante dopo. Minuti in campo anche per Vlahovic (subentrato al 66′ al posto di David). Una Juve convincente batte il Dortmund nell’amichevole di lusso del Signal Iduna Park.

Foto: X Juventus