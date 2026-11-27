Dopo l’operazione, eseguita nella giornata di ieri a Lione, Vasilije Adzic, centrocampista montenegrino di proprietà della Juventus ma in prestito al Sassuolo, rimarrà lontano dai campi di gioco per l’intera stagione. Il comunicato della Juventus: “A seguito di un trauma contusivo-distorsivo al ginocchio destro riportato durante la gara Montenegro-Cipro, Vasilije Adžić è stato sottoposto ad accertamenti diagnostici che hanno evidenziato un piccolo distacco osteo-condrale. Il calciatore è stato sottoposto ieri ad un intervento chirurgico presso l’Hopital Prive Jean Mermoz a Lione ed ha iniziato il programma riabilitativo volto alla ripresa dell’attività agonistica”.