Juventus, differenziato per Veiga: affaticamento muscolare

23/05/2025 | 15:00:38

La Juventus di Igor Tudor è scesa in campo per preparare la sfida contro il Venezia, decisiva per strappare il pass per la prossima Champions League. Nessuna novità da McKennie, Koopmeiners e Gatti che hanno lavorato a parte anche questa mattina. I tre giocatori bianconeri hanno seguito le tabelle personalizzate per smaltire i problemi fisici rimediati. Preoccupano, invece, le condizioni di Renato Veiga: il bianconero deve fare i conti con un affaticamento muscolare che non gli ha consentito di allenarsi in gruppo. Per lui seduta differenziata: in dubbio la sua presenza per la sfida contro i lagunari.

Foto: Instagram Veiga