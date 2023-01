Juventus, difesa di ferro: otto clean sheet di fila. Bianconeri non prendono gol da 824′

Otto vittorie di fila, 824′ senza subire nemmeno un gol. La risalita in classifica della Juventus è passata soprattutto per la difesa. E adesso il Napoli (in attesa di giocare contro la Sampdoria) dista solo 4 punti. Contro l’Udinese gli uomini di Massimiliano Allegri hanno conquistato l’ottavo successo di fila salendo a quota 12 clean sheet su 17 giornate di campionato. Nella storia della Serie A solo una squadra ha fatto meglio: il Cagliari nel 1966/67 (13).

Foto: Instagram Allegri