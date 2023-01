Juve, 8 gol in due partite. La difesa non è più blindata

Ieri sera la Juventus di Massimiliano Allegri ha ospitato all’Allianz l’Atalanta di Gian Piero Gasperini, nel match valido per la 19° giornata del campionato di Serie A. La sfida è terminata con un rocambolesco 3-3, con moltissimi stravolgimenti di fronte. I bianconeri hanno subito nuovamente più di due reti, con l’esattezza tre, dopo l’ultimo match contro il Napoli dove erano ben cinque. Otto reti incassate in due partite, numeri del tutto preoccupanti, soprattutto perchè la Juventus prima del match contro i partenopei veniva da otto gare consecutive senza subire gol. La Juventus ora dovrà ripartire e per farlo dovrà iniziare dalla difesa.

Foto: Twitter Juventus