Juventus, dalle illazioni su Marco Silva a un Tudor sempre più blindato

21/06/2025 | 14:45:49

Tanto per non dimenticare: nelle ore che precedevano Inter-Paris Saint-Germain, finale di Champions, da Monaco di Baviera arrivavano le solite fake news (un nome al giorno) su proiezioni che mai avrebbero visto la luce del sole. Per esempio i due-tre allenatori accostati alla Juventus, un profilo dietro l’altro nella speranza che almeno i diretti interessati fossero al corrente… Soprattutto Marco Silva con la fantasiosa spiegazione “piace molto a Cobolli”. Un’invenzione perché la Juve mai ha pensato concretamente di sostituire l’attuale allenatore, mai è andata fino in fondo con qualche candidato, a maggior ragione non ha corteggiato Marco Silva senza soluzione di continuità. La controprova è rappresentata dal fatto che la Juve ha proposto il rinnovo con opzione, Tudor lo ha firmato e ora si sente più sicuro per un futuro in bianconero che possa dargli grandi soddisfazioni senza essere sempre sotto esame.

Foto: sito Juventus