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Juventus, da valutare le condizioni di Conceicao: oggi gli esami

19/10/2026 | 10:14:07

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La Juventus è in ansia per le condizioni di Francisco Conceição. Nei minuti finali della partita contro la Lazio, il calciatore è stato vittima di uno scontro di gioco che sta destando preoccupazione. Lo staff medico bianconero sospetta, infatti, che l’attaccante abbia riportato una lussazione della spalla sinistra.
Nelle prossime ore, il portoghese verrà sottoposto ad accertamenti per valutare l’entità dell’infortunio. Se i timori dovessero essere confermati, il giocatore sarebbe costretto a un lungo stop.
Foto: Instagram Juve