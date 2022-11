Juventus, nove anni fa in Europa League. Ecco la rosa

La Juventus arrivata terza in Champions retrocede in Europa League dopo nove anni dall’ultima volta. Nel 2013-2014 i bianconeri sotto la guida tecnica di Antonio Conte arrivarono in semifinale di Europa League venendo eliminata dal Benfica. Quella edizione verrà vinta dal Siviglia proprio a Torino, nello Juventus Stadium. Solamente Pogba e Bonucci sono i superstiti di quella sconfitta contro il Benfica. Il polpo però poi andrà via per diversi anni ritornando al Manchester United. Questa fu la formazione in Europa League l’ultima volta:

JUVENTUS (3-5-2): Buffon; Caceres, Bonucci (dal 27’ s.t. Giovinco), Chiellini; Lichtsteiner, Vidal (dal 34’ s.t. Marchisio), Pirlo, Pogba, Asamoah; Llorente (dal 34’ s.t. Osvaldo), Tevez. (Storari, Barzagli, Padoin, Vucinic). All. Conte.

La Juventus successivamente a quella sconfitta inizierà una serie di vittorie in campionato per diversi anni ed arrivando in Finale di Champions League per ben due volte sotto la guida di Max Allegri.

Foto: Logo Twitter Juventus