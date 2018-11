Juventus, Cristiano Ronaldo e Mandzukic liquidano la Spal

Altro successo per gli uomini di Massimiliano Allegri che battono per 2-0 la Spal in questo anticipo della tredicesima giornata del campionato di Serie A. A decidere il match è stata la rete al 28′ di Cristiano Ronaldo che di controbalzo batte Gomis. Il raddoppio arriva nel secondo tempo grazie al tiro di Douglas Costa, che viene respinto dal portiere degli ospiti, il quale poi nulla può fare sulla conclusione di Mandzukic. I bianconeri salgono così a 37 punti, mentre la Spal resta ferma a 13.

JUVENTUS-SPAL 2-0

Marcatori: 28′ Ronaldo, 60′ Mandzukic

Juventus (4-4-2): Perin; De Sciglio, Bonucci, Rugani, Alex Sandro; Cuadrado, Pjanic, Bentancur, Douglas Costa; Mandzukic, Cristiano Ronaldo. All.: Allegri.

Spal (3-5-2): Gomis; Cionek, Felipe, Bonifazi; Lazzari, Missiroli, Schiattarella, Kurtic, Fares; Antenucci, Petagna. All.: Semplici.

Arbitro: La Penna di Roma.

Ammoniti: 39′ Cionek (S), 49′ Fares (S), 64′ Bentancur (J), 74′ Schiattarella (S).

Classifica: Juventus 37; Napoli 28; Inter 25; Lazio 22; Milan 21; Roma, Sassuolo 19; Atalanta 18; Torino, Fiorentina, Parma 17; Sampdoria 15; Cagliari, Genoa 14; Spal 13; Udinese 12; Bologna 10; Empoli 9; Frosinone 7; Chievo* 0.

* -3 di penalizzazione

Foto: Twitter ufficiale Juventus