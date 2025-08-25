Juventus, cori razzisti contro McKennie dai tifosi del Parma

La Juventus denuncia, attraverso i propri canali social ufficiali, un brutto episodio accaduto ieri sera, durante la partita vinta 2-0 contro il Parma. Vittima dell’episodio è Weston McKennie, oggetto di espressioni discriminatorie di natura razzista, da parte di alcuni spettatori presenti nel settore ospiti, mentre si allenava in campo con i compagni di squadra. Questa la nota del club: “Questa sera – si legge nella nota ufficiale del club condivisa sui social -, al termine della partita contro il Parma, Weston Mckennie è stato oggetto di espressioni discriminatorie di natura razzista, da parte di alcune persone presenti nel settore ospiti, mentre si allenava in campo con i compagni che non avevano preso parte alla gara”. La Juventus condanna con forza questo episodio e ogni manifestazione di razzismo – si continua a leggere sui profili della società – e garantirà la massima collaborazione agli organi di giustizia sportiva per individuare i responsabili».

