Juventus, confermati i timori per Conceicao: lussazione gleno-omerale della spalla sinistra

19/10/2026 | 14:06:59

La Juventus ha comunicato le condizioni di Francisco Conceicao. L’attaccante bianconero aveva riportato un trauma alla spalla sinistra durante la partita contro la Lazio.

Questo il bollettino del club:

“A seguito del trauma alla spalla sinistra riportato durante la partita contro la Lazio, Francisco Conceicao è stato sottoposto questa mattina presso il J|medical ad accertamenti diagnostici.

Gli esami hanno evidenziato gli esiti di una lussazione gleno-omerale, già ridotta nella serata di ieri. Il calciatore sarà sottoposto a terapia conservativa e ha già iniziato il percorso riabilitativo volto alla ripresa dell’attività agonistica”.

Foto: Instagram Juve