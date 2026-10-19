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Juventus, confermati i timori per Conceicao: lussazione gleno-omerale della spalla sinistra

19/10/2026 | 14:06:59

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La Juventus ha comunicato le condizioni di Francisco Conceicao. L’attaccante bianconero aveva riportato un trauma alla spalla sinistra durante la partita contro la Lazio.
Questo il bollettino del club:
“A seguito del trauma alla spalla sinistra riportato durante la partita contro la Lazio, Francisco Conceicao è stato sottoposto questa mattina presso il J|medical ad accertamenti diagnostici.
Gli esami hanno evidenziato gli esiti di una lussazione gleno-omerale, già ridotta nella serata di ieri. Il calciatore sarà sottoposto a terapia conservativa e ha già iniziato il percorso riabilitativo volto alla ripresa dell’attività agonistica”.
Foto: Instagram Juve