Juventus, Conceicao torna in gruppo. Elimoghale si allena con la prima squadra

01/01/2026 | 16:47:45

La Juventus si prepara per la sfida al Lecce, i bianconeri sono tornati in campo per lavorare al match contro i salentini e ci sono buone notizie per Spalletti. La Juventus ha terminato l’allenamento pomeridiano in vista della sfida contro il Lecce. Ci sono novità importanti per il tecnico dei bianconeri visto che Conceicao si è allenato in gruppo. Con la prima squadra si è allenato anche Elimoghale. Lo riporta Tuttojuve.

foto x juventus