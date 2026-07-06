Juventus, chieste informazioni su Mateo Pellegrino

06/07/2026 | 14:52:07

Non soltanto Kolo Muani, il chiodo fisso di Spalletti e dialoghi in corso. Secondo quanto svelato da Gianluigi Longari, la Juventus ha chiesto informazioni su Mateo Pellegrino reduce da una buonissima stagione a Parma. Tutto questo è accaduto nel corso dei contatti per Suzuki (ricordiamo che per la porta un profilo da seguire è quello di Vicario dopo le note difficoltà di arrivare a Martinez). Sondaggi per il giapponese, che ha grande mercato in Premier, e apprezzamento per Pellegrino. Presto la Juve tirerà le somme.

Foto: Instagram Parma